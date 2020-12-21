高雄市前鎮區20日晚間發生嚴重車禍，前虎尾科大UBA（大專籃球）隊長23歲陳男，騎機車載著20歲蔡姓女友，在路口準備左轉時，被後方自小客車撞上噴飛，雙雙傷重不治。據了解，陳男當晚是載女友準備替阿嬤慶生，卻不幸發生意外，陳家擔心阿嬤與媽媽傷心，擬不辦告別式。

陳男與蔡女家屬今（21日）中午到車禍現場招魂，蔡女由姊姊代表，一次就允筊。離奇的是，陳男哥哥擲筊近40次都不成功，法師不斷追問，原來竟是「陳男想和女方家屬道歉」，經哥哥向死者姊姊一鞠躬後，果然一次就允筊。

而高雄地檢署檢察官上午前往殯儀館相驗遺體，初判陳男與蔡女身上有多處車禍造成的外傷；肇事33歲林姓男子，初判涉嫌超速違規以及未注意車前狀況，依過失致死罪嫌諭令新台幣10萬元交保。

昨晚車禍發生後，雙方家屬接獲消息趕到醫院，都難以接受這個不幸的消息。尤其陳男是載著蔡女要去替阿嬤慶生，據ETtoday報導，陳男家屬表示，因為擔心阿嬤、媽媽會受不了，因此就不辦告別式了，令人相當鼻酸。

(中時新聞網)