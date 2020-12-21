臉書出現「國中國小色色團」社團，加入前得先提供裸照。（圖／摘自臉書）

時代力量立委王婉諭接獲許多家長陳情，表示在臉書發現了幾個名為「國中小男女色色群」、「國中國小色色社團」的私人社團，簡介上大剌剌表明，要加入社團需要先丟裸照，其中幾個管理員甚至是成年人。

台版N號房真實上演？王婉諭今（21）日在立法院衛環委員會質詢時，向衛福部保護司詢問此事，保護司雖表示已知道此事，但目前關於此類臉書上的案件，主要由iWIN負責，需等待民眾檢舉後，才能著手處理。

王婉諭要求衛福部，立即聯繫相關單位，隨即介入調查、處理，避免更多孩子受害，甚至發生兒少性剝削的不法情事。

王婉諭今（21）日在衛環委員會，要求衛福部立即聯繫相關單位，隨即介入調查。（圖／摘自立法院直播畫面）

此事已在各家長群組、各大社群間流傳，「國中小男女色色群」被發現已改名為「男女色色群」。王婉諭表示，保護司、警政署若不緊急採取相關措施，恐怕更多受害的孩童將被淹沒在私密社團的屏蔽底下。

稍早，王婉諭已把蒐集到的相關資訊及截圖移交給相關單位，保護司司長也承諾「立即」要求臉書安全部門處理，阻止這樣噁心、違法的社團繼續危害孩子們的隱私及安全，而這樣的行為已違反《兒少性剝削法》第36條：「使兒少拍攝裸照」，以及第38條：「散布、播送或販賣兒少裸照」，將可處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣500萬元以下罰金。

王婉諭也告誡有心人士，勿以身試法，同時提醒想看好戲、求上車的民眾，在社團裡有觀覽、持有行為，恐怕也有違法疑慮，請別傻傻搭上違法列車。

台版 N 號房真實上演？臉書驚見「國中國小色色社團」！ 這兩天，我收到許多家長的陳情，表示在臉書上發現了幾個名為「國中小男女色色群」、「國中國小色色社團🔞」的私人社團，還大剌剌直接在簡介上表明，要加入社團的人，需要... 由王婉諭發佈於 2020年12月20日 星期日

(中時新聞網)