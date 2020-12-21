美國主管機關批准的第二支新冠肺炎疫苖周日開始配送至全美各地，將為這個全球疫情最嚴重的國家增添對抗致命疫病的彈藥。

此款由生技藥廠莫德納（Moderna）生產的疫苗，周日已經從肯塔基州路易維爾市與田納西州曼非斯市運往全美50個州近4,000個地點。

美國食品藥品監督管理局（FDA）上周批准了該疫苖，預計周一開始施打。美國政府預計一周內將配送約590萬劑莫德納疫苖。

如同由輝瑞生產、第一支獲准的疫苗，莫德納的新冠疫苗亦展現超過9成的有效防護力，也將以兩劑間隔數周的方式給藥。莫德納疫苗存放的溫度高於輝瑞疫苖，因此可到達若僅使用輝瑞疫苖會較難進行接種的地區。

儘管美國在上周一開始施打疫苖，但病毒擴散的速度仍未見放緩，美國疾病管制暨預防中心（CDC）公布18日單日確診數達40萬3359例，比前一日的23.1萬例暴增75%，亦打破11日創下的單日確診記錄24.4萬例。18日單日染疫死亡人數為2756人。截至目前為止，美國染疫人數已經超過1780萬人，累計死亡人數超過31.7萬人。

(時報資訊)