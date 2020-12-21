每個月該拿多少錢孝敬父母因人而異，有網友好奇上網路論壇詢問「孝親費行情多少？」並透露自己過去都是將一半薪水交給父母作為生活費，結果慘淪月光族，不料他有一次無意間看到父母所得稅各有10幾萬，還有其他股票收入，讓他崩潰，原來自己比父母還缺錢。

這名網友日前在PTT發文指出，從小到大家裡過得非常節儉，家中吃的、用的除非萬不得已，否則絕不買新的，甚至還常撿二手家具或衣服。父母常說他們賺錢很辛苦，所以他跟妹妹也養成省吃儉用的習慣。

原PO說自己大學時在外地讀書，每個月生活費大概只有5千元，不夠的話只能靠打工來補。出社會後一個人在台北租房，但每個月還是要將一半的薪水貼補家用，但錢給了家用後，每個月只剩不到2萬塊，在台北租房生活，每個月努力省錢只能存個3、4千塊。

直到最近原PO無意間看到父母的所得稅資料才嚇一跳，竟然兩人都各繳十幾萬，因為是金融業，還有一堆股票收入，這時他才驚覺原來家裡不像他想的那麼缺錢，卻一直從他這裡拿了一大部份的薪水，因此他決定調整一下孝親費，否則真的很替自己的未來擔憂。

原PO也詢問大家，若父母經濟狀況不差，自己又賺得不多時，孝親費會給多少？網友則紛紛回應「沒關係吧，反正以後都你的」、「金融業只要進去能活得下來薪水都不會太低」、「身邊蠻多朋友是不用給孝親費的，因為父母退休金還比較多」、「到時候買房子，爸媽拿錢出來，你就知道這是幾倍券了」。

有好心網友建議，若有房租壓力下，每個月孝親費約3000至5000元；有人認為可給薪水的10%，若經濟能力許可，再提升到20%。也有網友表示，可以用溝通的方式跟父母討論，依照自身能力量力而為。

要拿幾成回家? "薪水八成孝親"引熱論

(中時新聞網)