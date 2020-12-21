市議員吳敏濟21日邀集相關單位辦理施工說明會。（陳淑娥攝）

吳敏濟等一行人前往附近紫竹寺上香，感謝徵收作業順利完成。（陳淑娥攝）

台中市大甲殯儀館主要聯外道路之一的大埔農路，因面寬僅3.8到4.2米，喪葬隊伍會車困難，在市議員吳敏濟積極提案爭取下，市府近日陸續完成土地徵收及工程招標作業，總經費3480萬元。吳敏濟21日邀集相關單位辦理施工說明會，預計明年2月動工，工期約4個月。

吳敏濟指出，大甲殯儀館業務量大，大埔農路是殯儀館主要聯外道路之一，道路狹窄車流量多，每逢吉日殯葬隊伍眾多，會車困難，經常大塞車，還曾發生靈車掉入田裡。

吳敏濟說，103年他提案爭取拓寬為8米，市府也編列預算，然部分地主認為徵收價格過低，多次公聽會後徵收作業無法進行，預算保留數年，直到去年要求地政局重新估價後提高地價後，終於在12月14日終於完成所有徵收作業。

新建工程處處長葉雙福指出，這個案子議員及市府努力好幾年，終於定案也感謝各界幫忙，此次徵收的農地經內政部審議通過已變更為交通用地。

大甲區公所區長顏金源表示，拓寬工程近日已經發包，從原本3.8至4.2公尺拓寬為8公尺，總長577公尺，工程經費1624萬元，工期約4個月，預計明年2月初動工。

大甲殯儀館館長張耀文指出，本館是海線主要的殯儀館，服務範圍從北邊的苑裡，到南邊的彰化，去年火化數量3440具，平均一天9.4具，旺日一天可達30具，禮廳最多使用量也達到15間，往來殯葬隊伍非常多，大埔農路拓寬後可以大幅疏解車流。

隨後，吳敏濟等一行人前往附近紫竹寺上香，董事長郭水旺表示，大埔農路拓寬可說是陰陽兩利，也可成為大甲市區的替代道路，感謝吳議員這幾年努力爭取造福地方。

(中時 )