新疆女神迪麗熱巴五官立體、身材高挑勻稱，5年前拍《克拉戀人》走紅。昨（20日）她參加2020騰訊視頻星光大賞，台上台下的狀態都好到驚人。

迪麗熱巴走紅毯時挑選玫瑰刺繡蓬裙禮服，宛如歐洲公主般的華麗；領獎時又換上細肩帶深V亮片連身長裙，上下開V展露性感體態，她也不負眾望的以《三生三世枕上書》榮獲年度人氣電視劇演員和2020騰訊視頻VIP之星，抱得2座獎項回家。

即便不在台上，迪麗熱巴依舊是眾人矚目焦點，有網友PO出一段她坐在台下的影片，雖然畫值有些模糊，仍可看出無論側面或正臉，都找不到任何缺點，完全坐實零死角美女，讓網友看得搥心肝，紛紛大呼：「她的眼睛這麼大」、「單純截圖都好美」、「我又看到高雯了的感覺」、「怎麼有這麼美的人」。

迪麗熱巴在台下也閃閃發光，絕世神顏再度登上熱搜。（圖／微博）

迪麗熱巴不只人美，個性還相當直爽，幾乎沒有偶像包袱，當晚典禮正在進行中，她被拍到在台下像個孩子般玩著鱷魚玩具，結果手被咬到，氣到直接一拳揍鱷魚，真性情再度圈粉網友，留言讚爆：「她真的太可愛了吧」、「怎麼會有這麼漂亮可愛身材又好的女孩子」。

迪麗熱巴保有童心，被鱷魚玩具咬到手還巴它。（圖／微博）

(中時新聞網)