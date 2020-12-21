醫師蘇偉碩因多次發表反萊豬言論，遭政府「查水表」，衛福部依違反《食安法》告發。今（21）日上午衛福部長陳時中赴立法院備詢時，脫口說出「應該是我」，坦承告發蘇偉碩是他的決定；對此，網怒轟陳時中，是就是、不是就不是，甚麼叫做「應該是」？承認很難嗎？

臉書粉專「韓黑父母不崩潰」今日發文痛批陳時中模稜兩可的說法，表示陳時中有本事提告，就應該要勇敢承認，難道是為了政治去攻擊一個說實話的人，良心過不去嗎？如果是如此，那陳時中應該真正秉持自己的醫療專業，為國人擋下含有萊克多巴胺的美國豬肉，才無愧於他身為衛福部長的職責。

另外有網友回文表示，陳時中現在為了官位，已經連腰桿子都挺不直了，今天一個人當官就應該要造福人民，如今大多數的民意就是反對萊豬，陳時中再這樣一意孤行，摒棄專業，那他就應該要滾下台才能消民怨！

其他網友也在該文下面進行討論，回文表示「心胸狹窄的餵毒部部長」、「他只是個牙醫啊」、「嫌票太多」、「自己做的自己都不太敢承認，有夠孬的」、「雞毛當令箭」、「知道自己亂搞，心虛了齁」、「壞時鐘」。

(中時新聞網)