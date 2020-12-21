【愛傳媒簡秀枝專欄】俗話說，只要功夫深，鐵杵可以磨成針！在收藏道路上，堅持是不二法門。

走過41年的摸索、探查、求教、追蹤，用打拚事業的精神，孜矻覓尋，尤其投資事業的永續態度，義無反顧。

「錦燕堂」主人，何錦榮與黃秋燕，是殷實夫妻，夫唱婦隨，在創業與收藏路上，都是亦步亦趨。

如今，成立收藏堂號之後，繼續《錦砂燕賞—錦燕堂藏紫砂器》的專書出版，讓人一窺他的收藏高度與厚度，特別是41年來，未曾停歇的毅力與熱情。

12月13日受邀參加「錦砂宴賞安平雅集」活動，一早抵達位於台南安平的瑩聯公司。

這是由知名建築師毛森江所設計的樓宇，素雅的清水模牆，比較像低調奢華的民間宅邸，不是工業生產的企業總部。主人實事求事的個性，盡在不言中。

登門上樓，大客廳裡的簡約茶席中，拉開一天精彩序幕。

原木長桌，素樸俐落，「錦燕堂」主人的精神寄託所在。紫砂是何錦堂的收藏重心，而茶事則是他的雅好。

當典雅紫砂茶壺，加上陳年老茶，泡製出琥珀色茶水，緩緩倒入青綠瓷杯，在茶香四溢中，享受著主人的好心情，茶汁溫潤柔和，含在口中，餘甘無窮。

當主人的話匣子打開了，談收藏、談創業，也談家庭，更重要的是，他走過41年收藏之路後，開始思考著更多元的分享境界。他希望在家鄉蓋一座收藏博物館。

因為來自鄉間，土地成就了何錦堂的事業與人生，飲水思源，現年65歲的何錦榮，倍見使命感。

「如果可以利用自有的老宅空地，打造一幢專業紫砂博物館館」該是下一個階段的努力目標。

何錦榮所謂的老宅，就在台南、高雄交界處的興達港附近，在參訪各地博物館之後，他心有所願。

一座以現代化的條件，足以安頓保護收藏品之外，更供作教學、研究與推廣，然後開放外界參觀，帶動地方藝術文化氛圍。

這樣的夢想，看似遙遠，但對坐擁滿滿收藏品的何錦榮來說，其實，也是「天涯咫尺」，有夢最美，理想相隨。

1955年出生於高雄茄萣鄉的何錦榮，大半生，未曾離開過南台灣的艶陽與土地。他從小酷好戶外活動，踢得一腳好足球，曾入選國家代表隊，從年輕開始，練就好身體，無懼於吃苦。

這種運動員的能力，也隔代遺傳給他的孫子輩，無分男女，陽光個性之外，各個都酷愛運動，曬出一身黝黑。

但是在早年的台灣，運動之路坎坷，很難發展成志業。何錦榮心知肚明，他和一般年輕人一樣，離開了學校，尋找謀生途徑。就業的第一步，就在台灣鋁業公司，從跑業務開始。

台鋁的前身，是「日本鋁業株式會社」，成立於1935年，頂盛時期曾號稱是全世界規模第二大製鋁廠。

國民政府來台後，接收更名「台灣鋁業」，出現兩極化命運，一度為績優國營事業，是眾多青年求職首選，最後卻弄得關廠棄置。

何錦榮初入職場，沒有太多選擇，他帶著從小在運動場上踢足球的幹勁，以拚命三郎精神，苦幹實幹，完全不計較，什麼粗活，交在他手中，都是使命必達。

因此，他比同儕握有更多學習磨練機會。從設備發包、組裝、試俥，他全程見習，練得真傳，尤其培養出對機工生產的概念與興趣，為日後創業，打下堅實基礎。

6、70年代，台灣經濟開始起飛，農村轉型工業開發。工業起步，基礎五金，前景看好，外銷市場，潛力無窮。

一心出人頭地的何錦榮，很早就貼近社會發展脈動，嗅聞出機會，他知道傳統製造業的發展，勢必從五金的基礎開始，而工業用刷子，正是砂輪機的基本配件，因此放大膽子，和友人合資開起工廠，初期鎖定砂輪機刷具相關產品。

鄕下孩子走上創業之路，沒有特殊背景，苦幹實幹外，更多看天吃飯風險，因為大環境時有起伏。

例如，1973–1974年的石油危機。中東戰爭爆發，油價上漲，台灣經濟，大受影響，當時許多中小企業，陷在半停工狀態。何錦榮深知自己沒有後路可退，更咬緊牙關，朝思暮想，尋求突圍之道。

他拉高視野，爭取真正的競爭力。刷子既是消耗品，也是物件處理必備工具，他希望從中開發新商機。

因此，親去查閱資料，尋求商機，主動聯繫國際，爭取世貿中心的協助。這樣的作事態度，為他的工廠，找到國際行銷的機會，快速否極泰來，扭轉劣勢。

1985年未滿30歲的何錦榮，在摸索出竅門後，在高雄茄萣成立「瑩聯」企業，推出自我品牌「Union Brush（優利牌）」，以不一樣的創業視角，建立利基，日後加碼積極投入自動化生產線的建構，廣闢外銷多元接單機會。

從草根創業，到與日商、德商合作，資源累增，加上他一路採取少量多樣客製化的路線，成為優勢，特別是，國際合作夥伴的進駐，提供的資本財力與風險控管，對資源單薄的年輕人來說，有著如池魚得水的神助力量，一步一腳印，累積經驗與成果。

屈指一算，35年光陰逝去，麻雀雖小，五臟俱全，瑩聯訂單，大部分來自國際，同時，又同時具備生產與技術服務的公司，尤其，與時俱進，跟上國際產業的轉型腳步。

例如，千禧年後，配合高科技產業升級轉型需要，無塵室作業環境，TEF-LED液晶半導體面板清洗刷、精密工業和科技業用刷，何錦榮無役不與，冷靜加上智慧，打造出難被替代的製刷產業王國。

在創業，何錦榮鍥而不捨，也不畫地自限，看似製刷的小產品，依舊能夠飄洋過海，成為橫行各產業，無可限量的利基產品，是產業界小而美、小而精的營運範例。

在藝術收藏的道路上，原本崎嶇難行，但何錦榮則是以「愛到深處無怨尤」的情懷出發，上山下海，腳步不斷，問聖求賢，累積經驗，最後內化為自己的收藏專業，膽大心細，挑精撿良，絲毫絕不馬虎。

何錦榮從24歲開始收藏。最初，他以台鋁業務員的5倍薪水，購藏了生命中的第一把紫砂古壺，那是清徐恒茂製的〈朱泥蓮子壺〉，朱泥色正，包漿瑩潤，令他愛不釋手，也註定要「玩壺一生」。

25歲專程去香港羅桂祥的雙魚藝瓷公司，搜尋訊息，《香雪莊藏砂壺》、國際拍賣公司的《宜興名陶》拍賣圖錄，專業期刊上的研究論文，何錦榮一一收集研究，把收藏完全活化，而足跡遍及了中國宜興陶瓷博物館、紫砂產區的黃龍山、白碭山的丁蜀，不只收藏完整器型，連破片標本、泥礦標本，他也不錯過。如今，不只講得一口好紫砂，連紫砂礦土，他都如數家珍，琅琅上口。

回首前塵，何錦榮一出手就不貪小便宜，起手式高，膽子大，心意堅定，都註定了他可以在紫砂收藏界卡到重要位置。

當回頭再看41年緣起的那把壺寶，不但陪伴把玩迄今，而且，像把壺寶成店為能夠接續善緣、招弟引妹的同心圓點，讓收藏雅興，與日俱增，開枝散葉，建構出目前的完整收藏體系，足以笑傲收藏領域。

這41年的尋尋覓覓，究竟累積了多少好東西！？

「大大小小，上千件吧，至於精緻度高的，大約4、5百件！」何錦榮誠實成性，不作掩飾，實話實說。

何錦榮至今沒有停止收藏腳步，只是物件看多了，越來越挑，現在下手，非精即良，不再作泛泛的購藏。

究竟收藏帶給他的好處是什麼？！

首先，生活盡藏紫砂樂，國學大師林語堂曾說，只要有一個茶壺，中國人到那裡都快樂。

的確，一只小紫砂壺，從創作師傅、雕工、刻紋、印章、詩句、精彩絕倫，各不相同，是很好的知識來源，每一個出處細節的探究，都有意想不到的驚喜。

工作之餘，孤燈相映，物我交流，美在其中。夫妻之間，相互討論，共賞共娛，彷彿成為彼此的一份信仰。

員工的領導統御，再多的規管指責，都不如在茶席上，遞上一杯熱茶，在眼神交會中，傳達愛的叮嚀。

和客戶談生意，也不一定要劍拔弩張，沏一壺好茶，說一段茶文化，當話題從茶葉、茶具、茶水開始，氣氛祥和，攻防自在，心想事成。

從收藏帶來的生活享受、人和關係，讓他的創業人生，總是在踏實中，順利向前。

其次，往來攀交鴻儒情。

何錦榮的收藏，跨越東西數百年，明清宮廷，文人士胄、歐洲貴族、民國以來蔣彥亭、任淦庭、裴石民、吳雲根、王寅春、朱可心、顧景舟、蔣蓉等紫砂七老，外加馮桂林、汪寅仙，從藝術的神交中，相知相解，惺惺相惜。

例如，2年前何錦榮夫婦到東京拜訪旅日藝術家王傳峰，席間就出現日本現代建築師隈研吾，酒酣耳熱，加上茗茶飄雪香，紫砂話題不斷，王傳峰以「賞藏壺中天地為載體，行中華文化傳承之根脈」勉勵何錦榮夫婦，而推廣「弱建築」的大師隈研吾也親題「壺中天地」留記。尤其在紫砂壺上題銘，成為何錦 榮珍愛有加的紀念物，更銘記與昇華那份期許。

果然，返國後，何錦榮對自己的收藏更有方向感，出版收藏專書，投入藏品盤查建檔與研究，在專業領域更展現自信與智慧。

近期，一次又一次的「錦砂燕賞」活動，近悅遠來，賞壺品茗，共遊特殊景點，留下珍貴友誼與美麗回憶。

第三，找到生命傳承趣。

何錦榮夫婦育有2子5孫，是典型「作人」有成，年紀輕輕就含貽弄孫，是圓滿人家。

本來收藏只有夫婦倆的事，現在專書出版，專業客人拜訪交流增加，兒子媳婦都參與接待，酷愛運動，一臉陽光健康的孫女孫兒，也加入餐敍行列，收藏彷彿成為何家人團聚忙碌的嶄新理由，藝術傳家，悄然上路。

身為珍視土地情感，打拚有成的企業家，光耀門楣外，反饋家鄉，一直是何錦榮念茲在茲的信念，為家鄉打造「紫砂」博物館，雛型已浮現，如何在未來的歲月中，結合建築，讓藝術之光，文化傳統的普世價值揚升，共迎家鄕晨曦夕落，留住永恆。

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：作者提供。

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