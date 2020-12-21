造紙大廠正隆(1904)看準高端紙箱及國際品牌客戶需求，無畏疫情景氣影響，於越南隆安紙器廠斥資近2億元，購進越南首台國際級先進預印系統，將於明年2月投產，領先業界提升紙箱印刷品質，超前部署疫後電商市場熱度帶動的紙箱商機。

據國際瓦楞紙箱公會（ICCA）資料統計，越南去年紙器出貨量21.3億平方公尺、成長達8.12％。今年雖受疫情影響，前三季出貨量仍年增3.87％，相較全球衰退0.5％相對亮眼，市場需求成長可期。

正隆配合政府新南向政策，看好東南亞經濟發展帶動紙箱包裝需求成長，近年積極布局越南，已建立工紙紙器一貫化產銷服務，是當地唯一上下游整合的國際紙廠。目前越南有3個紙箱工廠、年產能4.32億平方公尺，受惠於越南紙箱需求成長，近期產能幾近滿載。

正隆紙器事業部副總侯增富表示，基於強化品質競爭力、滿足客戶需求及提升作業效率，特別選定於2016年投產、年產能1.2億平方公尺的隆安紙器廠，導入國際大廠CONPRINTA最高端的「IMD 2200預印系統」，包括5色柔版印刷和1座上光裝置。

侯增富指出，正隆將藉此高精密品質的技術服務蓬勃發展的越南包裝市場，帶動當地紙箱整體印刷水準，進一步提高生產效率、贏在競爭力。原訂第三季進行設備安裝、預計年底投產，惟受新冠疫情歐美封城影響，歐洲工程師無法順利赴越影響進度。

侯增富表示，所幸在越南當地政府、正隆團隊和設備商共同努力下，工程人員已順利完成所有防疫檢測措施，並於11月底進廠展開安裝作業，預計明年2月可正式啟動，屆時將成為越南第一個擁有世界級先進預印設備的紙廠，以更優質的印刷品質服務當地和全球客戶。

侯增富表示，該套設備是德商CONPRINTA於越南安裝的第一套預印系統，預期未來預印市場需求將同步成長。正隆已規畫在南越濱吉興建第4座紙器廠，並規畫積極揮軍北越北江，未來2座紙器廠將各有上億平方米產能，增添正隆未來營運動能。

(時報資訊)