正當韓國民眾飽受疫情所苦，每日確診人數數日破千，全韓累計染疫患者破5萬，以及每日因疫犧牲者再度創下新高之際，韓國鋃鐺入獄前總統朴槿惠，也傳出收押的首爾看守所發生疫情。

根據韓國朝鮮日報報導，收押韓國前總統朴槿惠的首爾看守所發生疫情，一名囚犯在獲釋後，經栓篩確診新冠肺炎無疑，目前35名拘留所工作人員，與50名囚犯正接受檢測。

報導並未提及朴槿惠是否染疫，是否曾與該獄友接觸過。

韓國法務部表示，這名染疫獄友是為接受獄方教育，於12月11日被收押在首爾看守所，也就是朴槿惠目前在押的看守所。然後19日獲釋，20日接受病毒栓篩，今日的檢測結果呈現陽性。

據悉，這名獄友被收押在隔離房內，使用單人牢房。法務部相關人士認為，這名獄友可能是被收押時，已染疫但無症狀，或者是出獄後才被感染。目前獄方也正檢驗，與其有過接觸的35名看守所工作人員與其它50名囚犯。

5月份，朴槿惠收押的看守所也曾爆出疫情，當時有一名獄警確診，據說曾接觸過254名囚犯。另外，12月15日，收押韓國另名前總統李明博的首爾東部拘留所，也傳出集體暴發疫情，共有185人確診。但當時李明博的檢測結果呈現陰性，沒有染疫。

(時報資訊)