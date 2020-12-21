違飛直升機捐給雲林縣虎尾科大，飛機系師生喜迎耶誕禮物。（虎尾科大提供／張朝欣雲林傳真）

新北市淡水區今年10月發生違規飛行直升機事件，士林地檢署偵辦後取得直升機擁有人同意，將查扣的直升機捐贈給雲林縣虎尾科大飛機工程系，21日在虎尾科大舉行捐贈儀式，師生們歡喜迎接這個「天上掉下來的耶誕禮物」。

直升機捐贈儀式由士林地檢署檢察官黃睦涵、國家運輸安全調查委員會首席調查官王興中、交通部民用航空局教官黃洸陽與丁作德、華夏航太公司董事長林泰榮主持，虎尾科大校長覺文郁代表學校接受。

黃睦涵等人表示，直升機可配合虎尾科大飛機工程系的教學，讓師生進行維修技術開發與研究，進而提升學生航空維修實務經驗，為國內航空產業培育相關人才，加強國家整體競爭力，將直升機做最有效益的運用。

今年10月1架羅賓遜Robinson－R22直升機在新北市淡水區義山路附近飛行，被民眾錄影上傳網路，引發飛行安全爭議，事後直升機駕駛遭士林地檢署拘提到案，並在桃園龜山1處鐵皮屋查扣直升機，檢方訊後依《民航法》諭令駕駛50萬交保。

士林地檢署指出，在民用航空局與國家運安會提供專業資訊協力調查下，該違法飛行案迅速偵破，呼籲飛行愛好者應循合法管道取得相關證照及使用合法航空器飛行，以維護空中航機飛航秩序，並保障自身及地面民眾生命財產安全。

(中時 )