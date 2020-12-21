交通部長林佳龍21日表示，台灣是亞洲第一個立法管理無人機的國家，無人機管理機制已實施半年多，也到了檢視與修正的時候。無人機的管理，需要興利，也要除弊。有商機，民間就會有創新，法令就得配合修正，這是興利；在安全上做必要的規範，就是除弊。

民航局21日舉辦「2020遙控無人機前瞻視野研討會」，邀集各部會與產業界人士共同分享無人機應用與未來發展。包含田屋科技董事長張成榮、中光電智能機器人公司總經理忻維忠、智飛科技董事長黃重生、工研院材料化工所「電子材料及元件研究組」總監周裕福，以及農委會防檢局、藥毒所、農糧署等代表均與會出席。

根據民航局統計，民航法無人機專章於今年3月31日正式實施後，截至本月10日，已註冊遙控無人機有62,323架、檢驗34架、核發5,689張操作證、470個法人通過能力審查，而在這段時間，民航局也核准了1,843件的飛航活動申請案。

林佳龍致詞時強調，科技創新會造成環境改變，政府要對應環境，無人機管理機制應與時俱進，台灣是亞洲第一個立法管理無人機的國家，交通部航政司長何淑萍去年率團前往加拿大與國際民航組織（ICAO）的會員國會面時，各國代表最感興趣的，就是台灣的無人機管理機制，這個機制就像台灣的防疫工作一樣，讓台灣的存在與被需要的價值，被世界看見。

林佳龍說，剛接任交通部長時，列了一張工作清單，其中一項重要工作，就是無人機管理機制的實施，如今，管理機制已實施半年多，也到了檢視與修正的時候，而交通部也正在全力打造「無人機國家隊」。包括分別由公路總局在「桃園大溪武嶺橋」，示範透過無人機進行橋梁檢測，以及由中華郵政在「東港郵局至小琉球郵局」之間，示範透過無人機負責離島間郵件運送。

林佳龍強調，這些成果意味著臺灣充滿了無限的機會，希望研討會能整合產官學研的力量，加速我國無人機產業的技術開發與後續應用推廣，開拓國際無人機的新藍海市場，一起去打世界盃。

民航局長林國顯則說，無人機運作與有人機一樣，最重要的核心價值就在於「確保安全」。因次除了共同探討無人機未來的發展前景與應用領域外，更重要的是持續宣導無人機的使用安全規範，在確保安全的前提下，不妨礙產業的進步，方能面對未來無人機走向都會區間、自動駕駛、高酬載等發展趨勢。

(工商 )