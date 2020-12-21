旭富工廠爆炸後粗估財產損失8億台幣，明年首季訂單約6億台幣無法生產。（郭吉銓攝）

桃機旁傳巨大爆炸聲！濃煙不斷 直飄飛機跑道

桃園旭富藥廠大火連燒24小時，原本消防清晨已掌控火勢，21日僅需處理殘火，不料中午12時9分現場再度傳出爆炸聲，黃色煙霧直噴天空。根據消防說法，旭富昨表示廠區內金屬鈉已全部清空，但再爆炸發生後，消防懷疑是金屬鈉造成，廠方才坦承廠區裡還有8桶金屬鈉，讓指揮官忍不住怒批，業者沒說實話增加救災困擾。

旭富製藥20日中午發生大火，導致自家員工1死1傷，超過200名消防人員徹夜灌救，終於在21日清晨掌控並處理完殘火，僅剩桃園紙廠及鴻利紡織廠殘火尚未處理完畢。豈料，今天中午12時9分，消防隊在現場進行作業時，旭富製藥廠又再度發生巨響，「碰」的一聲讓四周民眾都嚇壞了，接著一大坨黃色煙處衝上天際，消防趕緊前往該處處理。

經過現場調查，懷疑是金屬納化學溶劑原料破裂流出，引發爆炸。據三立新聞報導，桃園市消防局第三大隊長殷銘坤表示，第2次大爆炸發生點，就是業者存放金屬鈉的廠區，和昨（20）日發生爆炸的地方是同一處。

昨業者告知已經清空存放的金屬鈉，今天才坦承廠內還有8桶、每桶約160公斤的金屬鈉。殷銘坤忍不住痛批，業者沒有在第一時間說實話，增加救災上的困擾，也讓消防員情緒受到影響。

(中時新聞網)