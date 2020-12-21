5名任職於某環保清潔公司的勞工，21日在勞動黨與新竹縣產業總工會的陪同下，到竹科管理局提出控訴，指公司罔顧工安、欺壓勞工。（陳育賢攝）

5名任職於某環保清潔公司的勞工，21日控訴公司罔顧工安、欺壓勞工，要他們使用氫氟酸清洗外牆，造成2名勞工遭灼傷。（民眾提供／陳育賢新竹傳真）

5名任職於某環保清潔公司的勞工，21日在勞動黨與新竹縣產業總工會的陪同下，到竹科管理局提出控訴，指公司罔顧工安、欺壓勞工，要他們使用氫氟酸清洗外牆，造成2名勞工遭灼傷，事後要求簽切結，竹科管理局已居中調解。

勞動黨桃竹苗勞工服務中心指出，此環保清潔公司承攬竹科多家廠辦大樓外牆清洗工作，5位受害勞工當中，有兩人各於2019年、2020年，在清洗外牆時，被作業過程使用的氫氟酸噴濺，導致手、腳受傷，他們當下向主管反映，主管卻要求用水沖一沖就繼續工作，兩人忍到下班才就醫，已造成化學灼傷，需要削去皮肉治療。

事後公司未提供職災補償，還要員工簽和解書，接受5000多元和解，但要拋棄其他權利，甚至告訴當事人「如果你缺錢，公司可以借你錢」。

勞工憤怒表示，從去年有人受傷至今，公司毫無改善，也沒有提供化學防護設備，今年事發後才購買1組六弗靈（氫氟酸解毒劑）充數。

而按照竹科一些大廠規定，不能使用氫氟酸清洗，也曾有廠方稽核人員驗出他們作業現場pH值超標，提醒他們小心，但勞工怕被公司懲罰，不敢揭穿。

另有3名勞工則指控公司讓他們在烈日高溫下連續工作8小時不能休息，沒有適當防護就作高空作業，造成摔落受傷等違反職業安全衛生法情事。且5位當事人都有超時工作領不到加班費、無故苛扣工資、勞保高薪低報的情形，還要不時忍受主管的言語辱罵。人不堪受此對待，才會依勞基法主動要求資遣，並向科管局申訴。

新竹縣議員羅美文、陳新源及里長嚴盛任與新竹縣產業總工會今天也特別到場聲援。他們認為，資方嚴重侵害勞工權益，科管局應該徹查並開罰。

據指出，資方早先對外界澄清表示，該公司一向很重視勞工安全，絕不可能發生這樣的事，對於員工訴求，已派管理階層了解並調解。資方強調，不可能對員工不理不睬，至於其它詳細內容要待調解結束後才能進一步釐清事實。

(中時 )