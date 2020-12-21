前美牛專家會議代表蘇偉碩日前因反萊豬的言論遭衛福部以散播不實謠言為由告發，衛福部長陳時中今(21)早表示，蘇應向社會大眾說明以正視聽，若錯誤訊息能不再被廣泛傳播就不排除撤告。蘇偉碩表示，自己的言論有所本，衛福部與總統蔡英文才應該為開放萊豬向國人道歉。

蘇偉碩指出，若我說出科學事實，衛福部堅持要提告，我會坦然接受，但若要求道歉，蔡英文總統8月28日一個人的行政命令就決定國民的健康，之後找衛福部作出錯誤的健康風險評估報告，如果總統願意面對這樣的錯誤，衛福部也願意進行修正健康風險評估報告，「那我願意接受司法最嚴格的審判。」

蘇偉碩表示，蔡英文總統與陳時中部長沒有權利決定國人的健康，「萊豬有毒就是事實，沒有做出科學報告以前，我們能夠拿2300萬人來當白老鼠做實驗嗎？」「只要蔡總統敢說萊豬沒有毒，那我就敢吃。」

另外現場有媒體認為出版蘇偉碩反萊豬書籍的出版社先前曾舉辦「紀念毛澤東120周年誕辰」等活動，質疑蘇立場親中。

蘇偉碩回應，自己是不是親中大家自己去查就知道，2013年民進黨團總召柯建銘邀請他去給所有民進黨籍立委上課，難道民進黨會邀請「親中」的醫師來上課？所以柯總召也親中？民進黨立委也親中？

他強調，親中是政治立場，並不是一項罪名，但最重要的是，蔡總統到底敢不敢向全民保證萊豬沒有毒？

蘇偉碩說，現在污名化美豬的是整個蘇貞昌內閣，他們叫軍人、學生、警察、榮民不要吃，陳時中也說2歲以下幼童最好不要吃， 「到底是誰在污名化美豬？誰在破壞台美關係？」

(中時 )