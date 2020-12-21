為使作業流程更具永續性與效率，總部位於德國利物庫森的材料製造商科思創（Covestro），透過於不同部門間進行多項測試專案，研究數位技術，希望於公司內部與整個化工產業推動人工智慧的相關應用。

科思創營運長蘇智雅（Sucheta Govil）表示，在人工智慧的協助下，我們將能夠在未來，於跨部門的範圍內，發展出以前無法實現的數位化解決方案。同時，在提升資源使用效率下，也開闢了實現永續發展的全新契機，從而更加精確地滿足客戶的需求。

科思創目前在其位於德國多馬根的生產工廠內進行聚酯生產流程的優化測試，該項材料為生產聚氨酯過程中不可或缺的原料。使用人工智慧，將公司流程進行全面數位化，旨在輔助生產力並大幅度降低能源的消耗。而此數位技術也被用在位於多馬根、利物庫森和烏丁根的工廠，以預測生產工廠運作時蒸汽高峰的消耗數值。因此，長期下來便有機會能降低能耗與成本。

另一項專案則用於提升顧客的數位化體驗。透過機器學習技術來辨識網路上和各社群媒體上的數位接觸點，協助找出科思創的潛在客戶。目標透過長期的諮詢和業務訊息往來，將其轉化為實質客戶。此外，科思創採購部門也將於未來使用人工智慧，以輕鬆辨識出含有錯誤資訊的發票，從而使整體發票的核准流程更有效率。

科思創先進資料分析負責人Nils Janus表示，人工智慧是科思創在全球發展的絕佳機會。根據目前正在進行中的專案顯示，這些數據資料及正確的使用，不僅可以使整個產業更加智慧、更靈敏地發展。同時，也可以為企業創造利潤。為了更加善用這些資料，我們亦為資料科學家開發出一個科思創分析平台（Covestro Analytics Platform, CAP）。該平台可自生產工廠、研究結果和業務流程搜集原始資料，並利用外部資料庫進行分析與訓練機器學習的模型。藉由這種方式，科思創正朝向數位化和以資料為基礎的業務管理方式邁出重要的一步。

(工商 )