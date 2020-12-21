「含萊劑（俗稱瘦肉精）美豬」剩下不到10天即將開放進口台灣，立法院24日將加開院會，處理萊豬進口等9項行政命令，以及《學校衛生法》修正草案、《食品安全衛生管理法》修正草案，國民黨團21日宣布，從23日下午5點半起，將在立法院濟南路側門舉辦守護食安之夜，24日當天，院外也將透過大螢幕觀看表決實況，逐一點名投下贊成票的「萊豬立委」，呼籲國人能夠踴躍參與，一同為守護食安到最後一秒鐘。

國民黨團總召林為洲表示，國民黨團的態度就是全力阻擋萊豬進口，將用盡各種方法，在立法院內外，甚至明年8月以公投訴諸人民的力量，都是要阻擋萊豬。國民黨團預計從23日傍晚開始，並與民間團體聯袂合辦「最後的晚餐」晚會，現場除提供台灣豬小吃美食外，黨團將發出48小時甲級動員，全體委員將夜宿在立法院濟南路群賢樓前，為台灣食安守夜，歡迎支持有相同理念，同樣反對萊豬進口的民眾，加入黨團的守護行列。

林為洲進一步表示，24日表決當天則分進合擊，國民黨團全員將進入議場表決，場外預計由前任黨主席、以及反萊豬聯盟、消基會、幼教團體等民團，每小時帶頭繞行立法院抗議，場外將有大螢幕轉播院會表決情形，點名哪些立委投下贊成及反對票，呼籲執政黨委們秉持自己良心，為歷史負責。

林為洲再次呼籲民進黨團立委能夠良心發現，不要讓9個萊豬行政命令通過，國民黨團也期盼有奇蹟出現，民進黨立委不會讓9個萊豬行政命通過。

國民黨團書記長林奕華表示，有鑑於9項萊豬行政命令將在12月25日自動生效，立法院將在24日針對9項萊豬行政命令進行表決，國民黨團再次呼籲社會大眾，共同凝聚反萊豬力量與決心，參與守護食安守夜活動。

林奕華也再次呼籲民進黨，能在執政後言行一致，過去反萊牛、反萊豬，現在也能夠貫徹下去；行政院若有為難之處，但在立法院代表的就是民意，有7成民意反對萊豬進口，國民黨團歡迎美豬進口，但反對萊豬，希望民進黨團站在高民意之上，回到由民意機關展現民意做主，而不是由黨來做主、以黨領政。國民黨團會在24日要求所有表決都必須記名，民意代表對民意負責，讓歷史留下紀錄！

國民黨團首席副書記長鄭麗文表示，從2009年到2012年，這段期間朝野立場幾乎一致擋萊豬、毒牛，如今再過10天我們居然要進口含萊劑的美豬，國民黨團將負起把關的責任希望透過在野黨施壓，能喚醒民進黨立委的良知，不要淪為蔡英文的表決部隊、黨意的橡皮圖章。

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