亞達伯拉象龜也是台灣民眾常見飼養種類，但價格比起蘇卡達貴上不少，棒球大小就要４至５萬元，因此入門民眾多半會選擇蘇卡達。（吳禮全提供／吳建輝彰化傳真）

彰化1名38歲謝姓男子，騎車經過一處民宅，發現一隻蘇卡達象龜就擺在騎樓，竟趁四下無人時將其載走，飼主返家發現象龜不翼而飛，報警調閱相關監視器發現被偷走，警方循線逮捕謝男，他還辯稱只有撿回收，沒有載走象龜，最後法官依侵占遺失物罪，處罰金9千元，以市面上龜苗為700-1000左右，等於比買一隻新的還貴。

這起事件發生在今年9月19日下午，謝男在騎車經過一處民宅，看見1隻無人看雇的蘇卡達象龜，在騎樓遊蕩，上前直接抓走烏龜，放在其騎乘的機車踏板上，事後飼主發現報警，謝男被逮捕時，還否認有偷竊的行為。

法官審理時，調閱路口監視器，雖然僅有拍到謝男機車搭載回收物，但有證人指證，與偵訊中證述情節一致等，足認被告犯嫌堪可認定，最後依刑法第337條，侵占遺失物罪，處罰新台幣9000千元，若未返還告訴人，將追徵期價額。

象龜育養達人吳先生表示，蘇卡達象龜是世界第三大陸龜，生長速度快，因外型美麗，色澤討喜，越來越多人飼養，也因為價格便宜，算是飼養象龜最好入門的選擇，要飼養的民眾，應該衡量是否能提供適合的飼養環境，包括空間、溫度的控制等，才能有一個良好的飼養體驗。

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