因應疫情，新東陽國道南投服務區首推「無接觸」服務，國內美食街第一套無接觸自助點餐系統「智餐點」於12月21日正式啟用，該系統是國人自製研發，除了有大家習慣的現金支付，也支援多種行動支付，現場並可使用手機快速點餐，最後搭配「取餐櫃」人臉辨識或掃描QR-CODE自助取餐系統，讓用路人體驗最新潮的點餐及取餐方式，享受更便利的用餐環境。

新東陽經營國道服務區一向秉持要提供給用路人高品質的服務，也希望透過智慧與科技的應用，讓用路人到服務區時能有更優質的用餐及休憩體驗。此次在國道南投服務區設置的「智餐點」智慧餐飲點餐系統，為全台美食街中首套國人自行開發建構的無接觸式自助點餐、取餐系統，用路人只要使用「智餐點」即可在機台上瀏覽服務區全部美食櫃的菜單，並點多家櫃位餐點後結帳。

目前除了提供可全幣值使用自動找零的現金支付，也有多元行動支付，操作簡單又方便，結帳後會印出一張取餐ＱR-CODE，掃描即可知道目前備餐進度，待餐點準備完成後即可於「取餐櫃」以人臉辨識或掃描QR-CODE自助取餐，落實點餐、取餐無接觸服務！

除了在疫情期間減少人們之間過多接觸外也可減少收銀作業的失誤率，讓用路人到國道南投服務區就能感受到結合智能、舒適且便利的用餐環境，也提供全台美食街未來無接觸點餐服務的運用參考。

(工商 )