峨眉經典小鎮博柑情行銷推介會，前民航局長張國政（左三）與華航退休人員組成踩線團。（羅浚濱攝）

峨眉經典小鎮博柑情行銷推介會，「桔園餐桌」套裝行程的客家特色菜餚。（羅浚濱攝）

峨眉經典小鎮博柑情行銷推介會，農會總幹事陳冠義介紹「桔園餐桌」的客家特色菜餚。（羅浚濱攝）

峨眉鄉入選交通部觀光局2021年「台灣經典小鎮3.0」，鄉公所和農會為迎接元旦假期、農曆年節及第二波農遊券，與e-go台灣租車旅遊集團合作規畫「採桔專車1日遊」及「桔園餐桌饗宴」套裝行程，讓各地民眾到經典小鎮「博柑情」！

峨眉農會總幹事陳冠義表示，農委會宣布推出第二波農遊券「採買年貨 農遊快樂購」活動，購買國產農特產品1千元，憑發票或消費憑證上網登錄成功就送250元農遊券，峨眉已申請優惠活動銷售據點，也超前部署推廣桶柑、東方美人茶及苦茶油系列農特產品禮盒。

陳冠義指農會與e-go台灣租車旅遊集團規畫「採桔專車一日遊」及「桔園餐桌饗宴」二合一套裝旅遊行程，歡迎全國各地遊客前來享受客家多元特色料理，體驗採果樂及峨眉的優美風景。

e-go台灣租車旅遊集團總經理徐浩源說，套裝旅遊行程團體30人以上，每人報名費1200元起，包括採果樂到果園採1箱5到6斤柑橘、用1餐及遊峨眉，從明年1月15日起每週四至週日辦到228連續假期，每天限額160名。

徐浩源並說，套裝行程將依實際情況到峨眉湖周邊的細茅埔吊橋、峨嵋茶行、富興老茶廠等景點，民眾可至Up To Go網站或台灣各大旅遊網站報名，目前華航已訂4台遊覽車。

農會21日舉辦經典小鎮博柑情行銷推介會，前民航局長張國政、華信航空前董事長樂大信、中華航空退職機長、座艙長及空姐特別組踩線團，參加桶柑採果及桔園餐桌體驗。

(中時 )