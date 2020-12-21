女星謝忻去年捲入不倫戀，和已婚藝人阿翔（陳秉立）在路邊車吻遭拍，儘管已經一年過去，至今還是只能靠業配過活，她也努力走出陰霾，不時在臉書分享生活近況，每每總能引起話題，日前她受邀上博恩的網路節目《狗屎寫手》，照著節目團隊寫好的講稿念自嘲，讓網友大讚超有勇氣。

一開始謝忻就按照博恩的要求問觀眾：「現場有已婚男子嗎？我已經全身酥麻了。你們一定在想，我為什麼會上台？因為我都喜歡上一些不該上的東西。」立刻讓現場氣氛嗨翻，接著她又表示，「我教音樂，從小買不起鋼琴，我的第一直覺就是去偷琴（情）。」大玩諧音梗自嘲。

謝忻接著說：「我問學生幾年級，她說小三，我賞了一巴掌，我才是小三！」現場再度響起掌聲，佩服她的勇氣，而她也十分無奈地一一講出團隊要求的講稿，「我和浩子一樣，私下不會跟阿翔聯絡，但底下濕的時候會，我真的很後悔，當時真的太傻，早知道會被發現我就直接車震了。」

謝忻參加博恩的網路節目。(圖/翻攝自STR Network youtube)

由於先前謝忻有到咖啡廳當學徒，講稿也沒有放過她，「前陣子我到咖啡廳打工，原本要輪到我打工，我直接說『我不倫（輪）我不倫（輪）！』」甚至提到她的緋聞對象王少偉，「其實最近王少偉在追我，但因他沒有老婆，我沒有興趣。」一連串的辛辣發言不但讓全場叫好，連博恩都大讚她的勇氣。

(中時新聞網)