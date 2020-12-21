日本股市周一收黑，早盤一度觸及29年半高點，因全球新冠疫情嚴重，投資人紛紛獲利出場。日經225指數收26714.42點，下跌48.97點，跌幅0.18%。東證股價指數收1789.05點，下跌4.19點，跌幅0.23%。

在東京與全球主要城市，新冠確診人數與日俱增。而在英國甚至發現變種新病毒，歐洲各國紛紛與英國劃清界線，避免邊境交流，這種新病毒有高達七成易傳染性。

英國脫歐與歐盟之間的貿易談判，不僅緩慢也無明顯進展，日元升值拖累日本出口商業績，也考驗市場耐心。種種利空也讓外界認為，年底即將封關的東京股市，可能不會有突出表現。不過日經指數，從3月份低點至今已反彈64%。

三菱東京UFJ國際資產管理公司（Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management）首席基金經理人Kyyoshi Ishigane表示，保守投資人認為股票已超漲，因此在傳出疫情惡化之際，趕緊獲利出場。

日股中，表現最差之一的是本田汽車，共下跌2.55%，其次是任天堂，也下跌2.2%。至於大金工業與三菱日聯金融集團，分別上漲了2.51%和2.26%。

軟銀集團漲1.7%，據悉軟銀的願景基金正準備透過IPO(股票初次公開發行)，為自己首次成立的SPAC公司籌資5億至6億美元。所謂SPAC（Special Purpose Acquisition Company），字義來說就是特殊目的收購公司。SPAC會先在交易所IPO集資，然後進行市場收購。因SPAC主業就是收購，又被暱稱為空頭支票公司。

日經指數中，上漲家數75家，下跌則為147家。

(時報資訊)