外資續買超百億、航運股勁揚，集中市場衝上次高位。台股集中市場今日盤初在權王台積電(2330)多空尚未表態、面板雙虎盤一度翻黑之下，大盤指數一度退出14200關、探至14166.89點，所幸航海王、鋼鐵人即時聯手帶隊反攻，並號召塑膠、電器電纜、造紙等類股群起而上，拉抬大盤指數快速翻紅，隨後空頭兵敗如山倒，大盤一路收復14200關、5日線，並一路追高以今日最高點14384.96點作收、終場大漲135點，總成交值小增至2500.22億元。今日外資續買超104.9967億元，投信買超1.9048億元，自營商賣超2.654億元，三大法人買超104.24億元；外資本月以來累計買超132.99億元，今年來賣超5826.12億元。

分析師表示，台股今日放量收在所有均線之上，外資聖誕節長假即將來臨，短期內資將成為影響大盤重要的原因，若由周線角度來觀察，9周KD指標持續向上，中線有利多方，若量能配合得宜，台股有機會再創歷史新高。

盤面上，貨櫃輪、散裝船運價一起漲，上海出口至歐洲基本港市場運價日前公布再漲6%，由於歐洲線已經連續4周大反彈，陽明(2609)今日不到10:00即攻上漲停鎖死，再衝出逾22萬張天量，激勵中航(2612)、台船(2208)、新興(2605)、萬海(2615)、四維航(5608)等紛紛亮燈，盤中航運類指一度漲破6.5%，成為今日多頭大前鋒。鋼鐵股亦受惠價格走俏加持，今日由中鴻(2014)帶隊強攻，包括官田鋼(2017)、燁興(2007)、聚亨(2022)、海光(2038)、第一銅(2009)、大成鋼(2027)、東和鋼鐵(2006)等11檔個股均量增收在漲停，扮演今日助攻主力之一。旭富(4119)一把火將桃園蘆竹海湖整個廠區付之一炬，初估損失8億元，還要賠償鄰近4間工廠，最讓人擔心的是，後續何時才能投產並恢復到之前的產能，今日股價跳空跌停鎖死，賣單仍逾1.2萬張。

分析師表示，外資上周買超119億餘元，中止上半月連兩周的周賣超金額都高於200億元賣壓，本周進入12月下旬，外資慣例在進入耶誕節長假會減少進出動作，也因此盤勢會轉由內資主導，預期大盤將維持在14000~14500點附近整理，而投信等法人拚年底最後一波績效，集團股也屢屢有年底作帳行情，因此投信法人高持股部位的中小型個股，以及集團相關股，都可留意近期股價走勢。

(時報資訊)