精油和擴香機，為展場空間增添自然香氣。（嘉義林管處提供／張毓翎嘉義傳真）

阿里山精油微展內展示牆。（嘉義林管處提供／張毓翎嘉義傳真）

已不少遊客進入參觀。（嘉義林管處提供／張毓翎嘉義傳真）

時序入冬，林務局嘉義林區管理處即日起於阿里山國家森林遊樂區旅客服務中心2樓舉辦「森林的禮物－阿里山精油微展」，展出6種珍貴台灣原生樹木萃取出的天然精油，即日起前30位於展場打卡上傳阿里山粉絲頁的民眾，可至1樓服務台出示打卡畫面，即可免費獲得精油1瓶，且6種精油任君挑選。

阿里山精油微展由國立嘉義大學木質材料與設計學系香料植物研究室，與嘉義市五柳園休閒農場協同辦理，除了有嗅聞精油體驗、貼近樹木橫斷面比較樹輪年齡、療癒打卡牆等設計外，也藉由自導式展牆導覽，讓民眾了解精油製作流程及益處。

嘉義林管處表示，展期跨110年元旦、寒假及農曆年期間，展至110年3月3日，在疫情稍緩的秋冬時節，鼓勵更多需要放鬆身心的民眾，走進森林，藉著園區不同林相所產生的芬多精，配合旅客服務中心內植物精油知識的傳遞，充分利用森林來場自我療癒。

嘉義林管處也提醒，民眾能把握年底前暢遊林務局轄管的12處國家森林遊樂區，國人憑身份證件及持居留證之外籍人士可以任選1處免費入園。

(中時 )