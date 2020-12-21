王浩宇在臉書上貼出花蓮簡體字公車站牌的照片。(圖/翻攝自王浩宇臉書)

桃園市議員王浩宇今(21)日在臉書上貼出一張花蓮的公車站牌的截圖，上面竟使用簡體字顯示站名、抵達時間，王浩宇在貼文中使用憤怒的表情符號，頗有批判的用意；但對於王浩宇所釋出的訊息，網友都先保持著懷疑的態度，果然有細心網友發現，王浩宇所貼出的公車站牌為「智慧公車站牌」，下方有提供選擇語言的選項，繁中、簡中、英文等語言都有，怒轟王浩宇這張圖根本就是在造謠帶風向。

王浩宇今日在臉書上貼出花蓮的一處公車站牌，站牌上顯示的站名、抵達時間、公告事項等都使用簡體中文字，讓他在貼文中附上一個憤怒的表情符號，明顯是在批評這個站牌為何身處台灣，卻使用簡體中文，是以往綠營常用的「抹紅」帶風向的起手式。

該文章底下有些不明就裡的跟風網友回應批評「花蓮國」、「中華人民共和國花蓮省」、「這就是花蓮人最愛的字體，花蓮文化大革命」；但也有許多對「不分區議員」釋出的消息保持著懷疑態度的網友，仔細研究後發現，該公車站牌實際上是花蓮縣府裝設的「智慧公車站牌」，能夠因應不同語言族群的觀光客，有著繁中、簡中、英文等語言選項，王浩宇卻特地選擇簡體中文的畫面來造謠帶風向，手法非常惡劣！

網友發現該公車站牌可以自由切換語言，王浩宇的貼文簡直是在造謠。(圖/翻攝自PTT)

更有網友翻出桃園市政府的官方網站，底下也有著簡體中文的翻譯選項，質問王浩宇，難道桃園市政府也是他口中「舔共」、值得附上一個憤怒表情符號發文的對象嗎？怒轟王浩宇現在罷免的火已經燒到眉睫了，還這樣胡亂造謠，根本就是欠罷免！

(中時新聞網)