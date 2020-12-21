美麗的大花紫薇行道樹竟然滴下噁心黏稠黑油，太煞風景！原來是慘遭蚧殼蟲、蚜蟲入侵，感染「煤煙病」，彰化市公所接獲平和國小、彰安國中通報，21日第3度出動清潔隊，噴灑菌液進行生物防治，目前情況大為改善。

彰化市區種植大量大花紫薇行道樹，最近卻傳出感染病蟲害，經彰安國中組長楊哲豪、平和國小主任王秀娟，在彰化市擴大市政聯繫會報上反應後，市長林世賢立即指示農業課長蔡翠蓉查明、妥處。

蔡翠蓉表示，經委託專家現勘發現，整排行道樹是遭到紫薇絨蚧和紫薇長斑蚜等入侵危害，大量繁殖的小蟲分泌蜜露誘發病菌，使葉面布滿黑色黴層，嚴重時不但會「滴黑油」，更會阻礙光合作用，導致植株生長衰弱、提早落葉。

蔡翠蓉說，因學校反映滴落的黑油已造成學童、家長和附近居民困擾，為了避免在市區噴灑農藥影響人體健康，公所決定採行無毒的微生物防治法，12月初已先後執行2次菌液噴灑作業，大幅改善油液低落情況。

市公所清潔隊員上午到場進行第3次菌液噴灑，確保害蟲能減至微量，同時稍加修剪枝葉，並施加清潔隊自製的有機堆肥及腐植土，維持土壤溼度，幫助益菌滋生，期盼明年花季能重現紫薇花盛開美景。

精誠中學自然科老師李志穎表示，樹木染病主因是旱季土壤缺水，根系弱化、抵抗力減弱，且天氣乾旱助長蚜蟲生長。加上整排人行道上只種植單一樹種大花紫薇，缺乏物種多樣性，容易爆發大規模病蟲害。日後如有植株死亡，建議應補種植八卦山原生代表種，形成擋火牆效應、減少病蟲害發生；樹下再種些耐旱草花，如，馬纓丹或紫花長穗木，防止行人與動物踐踏，減緩土壤硬化，同時又可增加蜜源、景觀，與生物多樣性。

(中時 )