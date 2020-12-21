女星小嫻（黃瑜嫻）走出婚變，與男友金剛感情穩定，不只在恆春享受兩人生活，她更直接入籍屏東，相當享受新生活。日前有民眾看到小嫻在恆春夜市做生意，被疑是否經濟出狀況，對此經紀人代為出面否認。

小嫻今年到墾丁打工換宿體驗全新人生，放下女明星的光環，點餐、洗碗盤、煮飯等樣樣來，也因此結緣金剛，迎接新的一段戀情。除此之外，小嫻認識了許多好朋友，開始學習手工編織，她17日透過社群平台分享成果照，「今天大家一起編織手環，有人喜歡自己做編織手環嗎？自己動手很有成就感又可以配自己喜歡的顏色，要幫你做一條嗎？」許多粉絲看到小嫻親自手作的手環，紛紛盛讚顏色配得很好，「妳的手環顏色好美，那朵花增添了更多美感」。

目前有傳言小嫻在恆春擺攤，經濟狀況被外界關心，經紀人回應她去朋友的攤子玩，目前收入都OK，還是有參加外景節目，只是沒有錄棚內，每個月會回台北一次，沒打算搬回去。

身為屏東新鮮人，小嫻的生活有了新目標，她將來希望能當恆春導覽員，明年開始會在社區大學進修。

(中時新聞網)