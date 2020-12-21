歹年冬來了，多數民眾對明年加薪、年終獎金，不敢抱持太大希望；國泰金控今公布最新12月國民經濟信心調查，61.6％受訪民眾預期明年不會加薪，41.3％成受訪者評估，年終獎金可能不到1個月。

國泰金根據調查結果表示，61.6％的民眾認為，明年每月經常性薪資調整幅度將維持不變，較去年同期調查相比，增加1.9個百分點，預期加薪幅度0％至3％的民眾比例從27.4％下降至23.4％，較前次調查減少4個百分點，認為減薪幅度0％至3％的民眾，比例從4.8％上揚至7.3％，整體而言，預期薪資將維持不變與減少的民眾比例較去年增加。

調查統整2014至2020每年12月調查結果顯示，有41.3％的民眾認為今年年終獎金將在1個月以下，該比例為2014年以來新高、首次突破4成，但預期在1至3個月的民眾比例則降至52.7％，亦為2014年以來新低。此外，認為年終獎金是經常性薪資3個月以上的民眾僅6％。

不過，疫苗進展的好消息令景氣展望上揚，調查指出，提振民眾對大額消費的意願，加上美選舉落幕等利多消息，提振風險偏好，股市樂觀情緒大幅上揚，綜合來看，逾8成民眾預期明年經濟成長可保2，景氣復甦下，民眾認為通膨溫和上升。

(中時 )