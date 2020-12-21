勞動部明年1月1日起調升基本工資，調整後月薪制勞工每月工資為2萬4000元，約有155.85萬名勞工受惠。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

勞動部明年1月1日起調升基本工資，調整後月薪制勞工每月工資為2萬4000元，調幅0.84％，約有155.85萬名勞工受惠；時薪制勞工每小時工資為160元，約有52.43萬名勞工受惠。

台中市政府勞工局提醒，事業單位應配合進行員工薪資修正，避免工資給付低於基本工資或工資未全額給付情事，若未依法調整，可處2萬元以上100萬元以下罰鍰，並公布公司名稱及負責人姓名。

勞工局代理局長羅群穆指出，「基本工資」是勞工維持生活水平的最低標準，雇主應適時提高勞工工資，以保障勞工生活並符合法令規定。

另相關工資計算也應隨之調整，例如1月1日元旦為國定假日，若為月薪制勞工，雇主經徵得勞工同意於該日出勤，需依調整後的工資加倍發給當日工資；若為時薪制勞工，也應以調整後的工資按出勤時數發給加倍工資。

羅群穆呼籲，基本工資調整後，請雇主預為因應，注意時薪制員工時薪應達160元以上；月薪制員工每月薪資應達2萬4,000元以上，計算勞工保險、全民健康保險、勞工退休金提繳費用時，也應一併調整，以符法令規範。

(中時 )