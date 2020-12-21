台中市警方持續強化酒駕執法作為，以維護市民用路安全。（台中市警察局交通大隊提供）

安南醫院年僅21歲的護理師，遭到無照、酒駕的工人撞傷昏迷，經搶救多日，家人忍痛拔管，消息傳出後，再度讓酒駕議題受到關注，台中市警局21日也公布酒駕執法成果。台中市109年1至11月酒駕肇事死傷人數為202人，較108年同期減少104人，大幅下降34％，雖顯示本市酒駕防制已有相當成效，但因應年關將近，台中市警方持續強化酒駕執法作為，以維護市民用路安全。

適逢歲末年終、冬至團圓、耶誕佳節、元旦跨年、尾牙等活動，民眾過節歡聚，或冬令進補，常飲酒助興。為有效防止酒駕事故案件發生，市警局早已預先準備，規劃酒駕取締專案勤務，除每月規劃至少10次以上取締酒駕專案勤務，並持續針對本市易肇事路段及飲酒場所周邊道路，加強執法強度與密度，以杜絕民眾僥倖心態，保障所有民眾用路安全。

要改變酒駕惡習，最根本的還是要從「觀念」著手。市警局也持續執行酒駕「斷源、溯源」工作，針對易發生酒駕違規及肇事的路段、時段，提高執法密度及強度；對於售酒餐廳、小吃部、KTV等公共場所，從源頭加強宣導「代客駕車」、「指定駕駛」、「勿酒後駕車」等防範措施，在強力執法的同時，也做全面性的宣導。

台中市政府警察局局長楊源明特別呼籲，歲末年終天氣寒冷，用餐飲酒或食用薑母鴨等含酒精料理，都會影響行車的判斷力，民眾切勿輕忽酒駕嚴重性，並強調警方「酒駕零容忍」的執法決心，民眾切勿存有僥倖心理，市警局也將持續強力執法，守護市民用路安全。

(中時 )