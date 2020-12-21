再過4天就是耶誕節，各家咖啡業者紛紛祭出耶誕優惠搶客，星巴克推出數位抽獎活動，即起到25日耶誕節當天為止，有機會天天抽中「買一送一券」，85度C則是24日平安夜下午1點至晚上10點，大杯咖啡同品項第二杯20元，每人限購3組。

星巴克表示，「星巴克陪你過耶誕」活動將在12月25日耶誕節結束，只要上網完成特色門市愛分享數位活動，即可領取專屬飲料優惠，像是全品項買一送一、義式咖啡買一送一等，每個帳號每天可抽獎一次，並於獲券3天內兌換，每天兌換到晚上8點結束，最後兌換日為12月27日。

85度C則推出24日平安夜限定優惠，當天下午1點到晚上10點，大杯咖啡系列第二杯20元，限同品項、現場帶走飲品者，每人限購3組，寄杯辦法依各門市公告為主。

cama café也推會員專屬的耶誕咖啡優惠，12月23日至隔年1月5日，榛果摩卡咖啡、摩卡咖啡有第2杯7折優惠，今、明(22日)兩天則是大杯摩卡咖啡現折15元。

(中時新聞網)