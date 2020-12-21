康和證券集團連續第三年參與中華基督教救助協會「1919愛走動-急難家庭救助計畫」單車環台公益勸募活動，已於12月19日啟程。今年康和證券集團董事長鄭大宇不僅號召多位高階主管參與單車接力，他本人更挑戰環島15天1,300公里全程完騎，以實際行動響應偏鄉關懷。

鄭大宇已經是第三次參加單車環台，有別於前兩次以接力方式參與活動，今年是首度獨自完騎。鄭大宇說，在親身走進偏鄉之後，觀察到有許多隱藏在台灣各角落的弱勢家庭，這些家庭平常或許還能勉強度日，一旦遇到天災、重大傷病、失業等意外，生計陷入絕境，就成為所謂的「急難家庭」。尤其今年新冠疫情重創經濟，而透過單車踩踏每一寸土地，不僅可以感受台灣之美，更能深入急難家庭，鼓勵他們面對急難時，先沉澱下來，才能夠做好出擊的準備，迎接機會的來臨。

康和證券集團三年來已有19人次參與單車環島，累計騎行超過2,500公里；勇士們除了經歷在環島騎乘過程中遭遇到的低溫、大霧、逆風、陡坡之外，急難弱勢家庭在艱困中展現的強勁生命力，更讓康和同仁印象深刻。今年康和環島團隊的陣容堅強，多位高階主管在鄭大宇的號召下，暫時放下繁重的工作，擔任今年的接力勇士；其中，連續三年皆參與接力環島的康和勇士王效鵬，15歲的兒子也受到感動，主動要求參加單車環島公益募款活動，父子一起參與今年的環島。

1919愛走動環島車隊預計在15天內騎乘約1,300公里、環台超過100個鄉鎮，探訪需要救助的弱勢家庭，同時藉由單車環島，進行公益募款。鄭大宇表示，康和希望以具體行動感染越來越多的人投入公益，藉由每個人的善念傳遞愛心，轉化成愛的力量，提升社會正向前進。

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