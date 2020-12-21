為善盡企業社會責任、落實環境永續，第一銀行簽署「赤道原則」（Equator Principles, EPs），成為國內繼國泰世華銀行、中國信託銀行、玉山銀行、台北富邦銀行、台新銀行、永豐銀行、元大銀行7家民營銀行後，首家簽署赤道原則的公股銀行，也是全球第114家赤道原則協會會員銀行，對於我國環境、社會永續發展深具意義。

2015年聯合國組織公布永續發展目標(SDGs)，將企業社會責任(CSR)推升至永續發展(SD)，目的除了改善社會問題，同時解決企業營運所面臨的環境問題，並且帶動經濟轉型，提升國家發展與競爭力。

以國內半導體企業為例，由於製程需耗用大量水、電等資源，因此投入綠電、水資源回收再利用與空污防制等設備，並且帶動上、下游供應商一起節能減碳，制定綠色工廠的標準，以母雞帶小雞的模式，引領相關產業為社會與環境平衡，共同努力。

第一金控兼第一銀行董事長邱月琴自到任以來，非常關注企業社會責任議題暨落實環境永續發展，帶領第一金於2020年再度獲選道瓊永續指數(DJSI)最高等級「世界指數」及「新興市場指數」成分股，穩居國際標竿企業，亦於12月8日再度獲得CDP氣候變遷評比最高「A」級肯定，連續三年位居領導等級，子公司一銀則再度蟬聯「國家企業環保獎」，並獲得綠色行動獎項，創下國內金融業唯一且連續兩年獲最高榮耀。

第一銀行總經理鄭美玲表示，一銀自2014年即參採「赤道原則」精神，訂定「綠色融資審查原則」，將永續議題與銀行核心業務結合，除審慎評估借戶是否落實環境保護、企業誠信經營與社會責任外，同時管控授信的潛在風險，因此在辦理授信業務時，即要求借戶應提出善盡環境保護及善待員工的企業社會責任承諾書；今年經董事會達成共識加入赤道原則協會，有助於提升一銀對環境氣候變遷風險認知、瞭解與掌握，並與國際金融機構鏈結，以「赤道原則」作為共同語言參與國際聯貸。

一銀長期深耕綠色金融，母公司第一金也將ESG議題融入投資、融資、承銷及保險等核心業務的發展策略及作業流程，近年來ESG整體表現獲國內外高度肯定。展望未來，第一金將發揮金融業的永續影響力，貫徹「綠色金融，第一品牌」的永續發展目標。

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