穆迪分析（Moody's Analytics）經濟學家周一表示，如果未通過新冠激勵法案，美國經濟可能會在2021年第一季「微幅下滑」。

在經過數個月的談判僵局後，參議院多數黨領袖麥康諾周日終於宣布，國會已經就9000億美元的新冠紓困方案達成協議。新一輪紓困措施將附加在全年政府支出法案中，由於趕不及在周日最後期限前完成立法，美國參眾兩院已經通過為期一天的臨時支出法案，並已獲川普總統簽署，為周一國會就這項合併支出措施進行表決爭取多一天的時間。

穆迪分析首席亞太經濟學家Steve Cochrane表示，這真的是一個關鍵因素，就非常近期的美國經濟前景而言，這或許是目前最重要的因素。

他表示，進入本月以來，美國經濟似乎處於「下行軌道」，零售銷售額放緩、請領失業給付的人數增加。如果沒有新一輪新冠紓困計畫，明年第一季經濟可能會出現「略為下滑」的現象，而非「溫和的正成長」，之後我們度過了第一季，也許疫苗普及的程度至少足以開始增強對經濟的信心，那麼我們就能繼續前進。

他並表示，為了緩解疫情衝擊而實施的大規模財政激勵措施在未來幾年開始退場時，將為經濟帶來沉重的壓力，希望到時候經濟成長速度已經夠快，使政府支出退場帶來的壓力不足以拖累經濟表現。

(時報資訊)