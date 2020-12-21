喜願協會與麗寶樂園，共同替小頡完成公主夢，登上遊行花車。（麗寶樂園渡假區提供／陳淑娥台中傳真）

喜願協會與麗寶樂園，共同替小頡完成公主夢，登上遊行花車。

園方免費招待小頡一家住宿、玩樂園、用餐，只希望能帶給小頡美好的一天。（麗寶樂園渡假區提供／陳淑娥台中傳真）

園方製作雪寶鼻子發放給現場員工與遊客，讓大家一起幫助小頡圓夢。（麗寶樂園渡假區提供／陳淑娥台中傳真）

4歲女童小頡年前被驗出罹患卵巢癌，目前正進行艱辛抗癌療程，她幻想自己可以化身公主施展魔法。喜願協會得知後，與台中麗寶樂園聯手舉行圓夢計畫，小頡扮演冰雪奇緣「安娜」，姊姊則扮成Elsa，一家人搭上麗寶樂園雪花車，當噴出乾冰與下雪效果時，小頡伸出手開心說「媽媽！你看我施展下雪魔法了。」

小頡在2歲多時因腹部比一般兒童大，就醫發現已罹患卵巢癌末期，成功治癒機率不高，但一家人仍盼能把握微小希望，於是帶著小頡展開抗癌療程，小小的身軀歷經了3次手術，幾乎一整年都住在醫院，也讓小頡個性變得封閉，過程中都是靠著最喜歡的冰雪奇緣等電影片段，想像著有一天自己可以體驗當公主的感覺。

喜願協會得知小頡夢想，準備幫她舉行圓夢計畫，發現麗寶樂園擁有一台可以製造下雪效果的花車，相當適合電影內的魔法效果，於是邀請園方一起替小頡完成變身公主的夢想。園方除了一口答應，並招待住宿、用餐、免費玩樂園等，只希望帶給一家人最夢幻、開心的一天。

小頡母親表示，當小頡知道要當公主時很興奮，每次療程都覺得只要可以乖乖看醫生，就可以完成夢想，半年前確定要來麗寶樂園時，她說要很努力的吃飯才可以長頭髮，前幾天都興奮到睡不著覺。

圓夢計畫當天，小頡換上冰雪奇緣中最喜愛角色「安娜」服裝，小頡的姊姊也扮成Elsa，一家人搭上麗寶樂園雪花車與舞者一起舉行樂園遊行的表演節目，當雪花車噴出乾冰與下雪效果時，小頡伸出手開心的說「媽媽！你看我施展下雪魔法了。」園方更貼心製作冰雪奇緣中「雪寶」的胡蘿蔔鼻子，發給現場員工與遊客，列隊歡迎公主登場，讓一家人相當驚喜。

小頡媽媽指出，好多人來看她當安娜公主，讓小頡有點緊張，比較不適應跟人群接觸，但感覺得出她非常開心，這一天對她來說真的很美好，回家後爸爸還上網做了有樂園與一家人插畫的貼紙，貼在車子上，讓小頡能永遠記得這一天。

麗寶樂園渡假區表示，樂園、渡假區存在的價值，就是為人們創造歡笑與美好的記憶，為了達成目標，渡假區推行以「有心、貼心、溫心、安心、用心」為核心的五心服務，這次除了推出探索世界聖誕節的魔法雪花車替抗癌小鬥士圓夢，更製作了雪寶鼻子，讓人員們一起替小頡應援，希望能讓她留下美好回憶

(中時 )