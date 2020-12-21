吳汶芳日前受邀於《美麗華玩轉金典聖誕市集》展售手創飾品。（藝人提供）

吳汶芳之前以〈孤獨的總和〉MV創下超過兩千萬點擊率，無奈今年受到疫情影響，她多場商演及尾牙活動被迫取消，但她認為平安就是福：「疫情也不是大家願意的，沒有關係，大家共體時艱吧！」多出許多時間的她，想起平常就有搜集精美禮盒包裝、緞帶等東西的習慣，再加上前一兩年和歌迷去淨灘，每次都會搜集一些顏色很美的玻璃和塑膠碎片，於是靈機一動，趁空檔開始運用這些素材製作手工飾品，包括耳環、手鍊、吊飾及別針等。

她日前受邀參加商場耶誕前夕的《美麗華玩轉金典聖誕市集》，為了展售手創飾品，吳汶芳連日趕工手指頭也長起了水泡，自嘲：「彈吉他長繭都沒這麼痛。我前後加起來應該花了快一週的時間親自手作。」最後帶了60件作品前往市集擺攤，也是她挑戰人生第一場擺攤活動，未料一擺就超過11小時，但很想分享創作理念給大家的她甘之如飴。好友鼓鼓得知她擺攤展售手創飾品覺得很酷，不但鼓勵她，還特別提醒說：「下次淨灘記得揪啦。」吳汶芳在疫情期間感受到朋友溫暖，難忘又感動。

(中時 )