元旦連假即將到來，東部訂房率已達9成以上，公路總局推估，連假會以元旦活動及短途旅遊旅次為主，並盤點台9線蘇花公路、南迴公路及台61線西濱快速公路等3條主要幹道，預估各路段的尖峰時段，其中，跨年夜蘇澳至花蓮要4小時，建議民眾提前規劃，盡量避開。

台9線蘇花公路，南下往花蓮方向尖峰時段，在12月31日晚間9時至12時及1月1日上午6時至11時，尖峰時段，蘇澳至花蓮行車時間預估4小時，比平常增約2小時；北上往蘇澳尖峰時段，在1月3日中午12時至下午5時，花蓮至蘇澳行車時間預估3小時，比平常增40至60分鐘。

台61線西濱快，元旦假期僅尖峰時段、部分瓶頸路段，如：香山、竹南路段等有局部車多情形。高公局及公路總局規劃，以台61線作為國1及國3號「新竹–台南」的替代道路，自今年春節假期實施至今，成效良好，新竹–台南間行車時間為尖峰3小時，離峰2.5小時，可作為往來南北的第三條快速通道。公路總局提醒，1月2日及3日高速公路局將封閉西濱交流道北上入口匝道，請依沿線導引指標繼續北上行駛至香山交流道銜接國道3號。

台9線南迴公路，受跨年迎曙光活動影響，北上往台東尖峰時段，在12月31日下午3時至晚間12時及1月1日上午9時至12時，南下往屏東尖峰時段在1月3日下午12時至晚間8時，瓶頸路段，如：金崙大橋北端、草埔森永隧道南口等，行車速率將降至40至50公里／時。

考量歷次連假前往東部旅遊的車輛漸增，且元旦為連假首日，推估車潮會提前湧現，宜花東高屏的交通，公總將提前於12月30日中午12時啟動疏運值班作業；公路總局在蘇花路廊南下蘇澳地區、和平地區、北上崇德地區及南迴公路香蘭金崙路段分別實施大客車優先道措施，搭乘公共運輸走蘇花路廊，南下比自駕省約35分鐘，北上省約15-20分鐘，行經南迴公路省約7分鐘。

(中時 )