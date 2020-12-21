台北市長柯文哲於今年9月時曾針對國中小學裝設冷氣一事表示「有些南部縣市學校買冷氣，結果一開就跳電」，當時遭民進黨高雄市長陳其邁批評「沒有同理心」。綠委莊敬程今日於公聽會表示，鄉下學校開冷氣跳電成為話題，城鄉差距的確存在，均衡國土發展刻不容緩。

民進黨立委莊敬程、陳秀寶、陳歐珀等「正國會」立委今日於立院召開「邁向國家正常化，均衡國土發展」修憲公聽會。

柯文哲在9月時到取得綠建築標章的國小視察時表示，之前到南部縣市參訪，看到有學校接獲上層命令而添購冷氣，結果一開就跳電，小班制的學校甚至還沒錢繳電費。

當時陳其邁接受訪問時回應，柯文哲的說法顯示個人狹隘，從台北看天下，沒同理心，南部並不像台北有那麼多資源，柯文哲應該把話收回去。

今日擔任公聽會主席的莊競程表示，台灣城鄉差距問題一直存在，日前甚至有縣市長直言鄉下學校開冷氣就跳電。這是由於屋齡老舊所致，在在顯示均衡國土發展問題應立即重視，也是未來修憲的重要課題。

現場與會的行政院國發會也提出報告表示，在新冠肺炎疫情對經濟造成重大衝擊後，現在更需要以公共建設或後續前瞻基礎建設來推動帶起經濟成長，請相關主管部會加速偏鄉學校基礎建設，並提供最好的設備及師資。

(中時 )