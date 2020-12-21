大陸「山東號」航空母艦(CV-17)及所屬護衛兵力4艘，20日航經台灣海峽後，續向南航行，我海軍亦派多艘艦隻全程監控，消息曝光後，引發關注。對此，資深外交官、前紐西蘭大使介文汲今(21日)在廣播節目中分析2種說法，其中一個正是因為川普尚未卸任，大陸基本上對於兩岸、南海情勢感到緊張。

針對「山東號」航空母艦編隊通過台灣海峽，解放軍海軍新聞發言人劉文勝表示，山東號赴南海相關海域開展訓練，而這次組織山東艦航母編隊跨區機動訓練，是根據年度計劃作出的正常安排。我國防部副部長張哲平今表示，從「山東號」一出港，國防部就掌握其動向，本次航經台海應是要到南海進行演訓。

介文汲在廣播節目《千秋萬事》中談到，穿越台海的時間點「敏感」，有幾種說法，第一種是因為北方冷，不適合海軍演練，於是共軍往南邊走、演練，因為比較暖和；第二則是可能大陸基本上是比較緊張，尤其對於兩岸、南海情勢，可能在「警報解除」之前，也就是明年1月20日、川普正式卸任日，因為他們不知道在這之前川普會做出什麼事情。

另外，介文汲提到，川普陣營要在明年1月6日要發動大遊行，對國會造成壓力。對此，節目主持人王淺秋則說，顯示美國除了疫情嚴峻，政局也還有的亂。

(中時新聞網)