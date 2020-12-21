真是騙死人還要錢！金門金城分局分析今年轄區下半年的詐騙案件，最常見的行騙手法是假投資，交款方式則以網路轉帳居多。警方提醒只要覺得怪怪怪的，就應撥打165或110查詢，讓警方協助過濾一下，避免吃虧上當。

警方說明，2020年下半年金城分局轄區的詐騙案件前3名是「假投資」占30％、「解除分期付款」占22％、「猜猜我是誰」占20％；遭詐騙款項的交付手法前3名則是「網路轉帳」占37％、「臨櫃匯款」占28％、「ATM轉帳」占25％。

其中，因為詐騙集團誑稱有利可圖，最易引人上當的「假投資」，報案件數有明顯增多趨勢，且詐騙金額動輒數10萬元至上百萬元，一不小心就被集團榨乾，搞得當事人氣急敗壞不已。

胡淑淨分局長表示，該分局為有效防制詐欺案件，規畫每月至轄區各家超商及金融機構宣導勤務，洽請店員及行員多提高警覺和多關懷提問，只要發現異常提領或購買遊戲點數，就盡快通知警方了解。

該分局也特別通過村里廣播系統及社區治安座談會，加強對中高年齡層長者的宣導，而統計資料也顯示，轄區長者遭到詐騙「臨櫃匯款」的件數下降，宣導已有具體成效。

(中時 )