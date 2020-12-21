捷運工程局長張澤雄指出，為了求慎重，北市府捷運局也兩度親赴台中，和相關單位進行簡報說明。（游念育攝）

台中捷運在試營運時發生連結器軸心斷裂，導致台中捷運綠線停擺，台北市副市長彭振聲、捷運工程局長張澤雄與承攬商川崎重工21日在北市府舉行記者會，對外說明斷軸事件，川崎重工業村生弘則透過視訊方式，和親自來台的副專案經理浮田英樹首度出面90度鞠躬道歉。

川崎重工21日針對半永久性連結器故障處理說明，故障原因是錨固座組裝不良致使列車在運行期間，牽引裝置軸的垂直運動不平穩，最終使牽引裝置軸發生疲勞斷裂，而連結器為美國西屋制動（Wabtec）公司產品，台中市政府也要求廠商重新訂製軸心更換，新軸心在法國製作，預計明年1月20將運送到台灣，2月2日安裝完畢，2月9日完成疲勞測試，但確切通車時程尚未出爐。

彭振聲出席記者會致歉並指出，機電工程連結器軸心，每個是100萬共有36個，為3600萬元；彭也坦言，做過材料檢驗測試，其中2個確實在韌性和強度上有不足，但都達到合格的標準，並不會造成斷裂，問題發生要解決，北市府將督促廠商索賠。

張澤雄說，所有機電系統標有3家共同承攬，為了求慎重，北市府捷運局也兩度親赴台中，和相關單位進行簡報說明，而從日本來的工程師因疫情需要隔離，因此，今日才出面討論說明，而更換軸心的所有費用都由廠商負責。

代表川崎重工來台的浮田英樹指出，因防疫隔離日前無法即時出面說明，而考量設備出現非預期的斷裂，需更為謹慎，故升級牽引裝置的軸心，由法國製造，零件將在明年1月20日運送到台灣，並在2月2日完成安裝，並在2月9日完成疲勞測試。

至於外界質疑軸心斷裂是因中國製硬度不足，浮田英樹說，美國西屋制動是跨國公司，在歐、亞、美洲都有工廠，產品製造地點為美國西屋制動內部管理問題，沒辦法針對這個事實去陳述，但新配件確實是在法國製造。

(中時 )