大陸江蘇宿遷市一名苗姓教師2年前在交友軟體認識一名女網友，雙方相談甚歡，很快就發展為戀愛關係，隨後決定約出見面，甚至在學校教室激戰。沒想到，女子的背景複雜，和苗男發生關係的目的只是為了錢，於是便開始以公開2人姦情為要脅，陸續向男方勒索人民幣143萬元（約新台幣615萬元），逼得他只好報警。

《瀟湘晨報》報導，苗某原本是宿遷市某學校的老師，有自己的家庭和工作，2018年夏天，他透過手機交友軟體認識了女網友梅梅（化名），2人很快從網友發展成網戀，並於數天後約出見面，隨後在學校裡發生了性關係。事實上，梅梅的過去複雜，曾因傷害罪遭判處有期徒刑10月，平時也沒有固定工作。

果不其然，雙方發生關係後，梅梅便開始向苗男要錢，一開始是以做生意為藉口，實際上是用於網路賭博；被害人表示，他並不願意借錢，但對方多次揚言要曝光2人的不正當男女關係，還說要到自己工作的學校去找主管投訴，讓他丟飯碗，甚至發訊息威脅他如果再不借錢，就要到家裡去找妻子告狀。

為了保住自己的聲譽，苗男先後借給梅梅143萬餘元，雖然對方期間曾還債6、7次，但每次僅還人民幣2000元（約新台幣8600元）。當地法院審理後，認定梅梅以非法占有為目的，敲詐勒索他人財物，其行為已構成犯罪，最後判處有期徒刑13年，並處罰金30萬元（約新台幣128萬元），同時責令退還違法所得給被害人。

(中時新聞網)