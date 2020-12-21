周一國際金價跳升至6周新高，稍早前美國國會領導人宣布就新一輪新冠援助方案達成協議，以及英國進一步升級防疫封鎖措施打擊對風險資產的偏好，為避險黃金帶來提振。

周一盤中，現貨金勁揚1.1%，報每盎司1,900.57美元，稍早前一度觸及1,901.38美元，創下11月9日來新高。美國期金漲逾0.9%，報每盎司1,904.80美元。

美國國會兩黨領導人周日宣布已就9,000億美元新冠援助法案達成協議，國會預計於周一就這個將成為美國史上規模第二大的經濟激勵方案進行表決。

金融服務公司Axi首席全球市場策略師Stephen Innes表示：「現在我們已經有了財政激勵方案，到今年底，黃金將有足夠動能收在1,900美元上方，甚至可能漲到1,925美元。如果結合激勵方案與聯準會將抑制長債殖利率的樂觀情緒，那麼至少到2021年3月，金價逢低仍將有撐」。聯準會在上周決策會議後，承諾將繼續實施購債計畫。

英國衛生大臣表示，倫敦與英格蘭東南部收緊的防疫限制措施，可能維持一段時間，以遏阻新冠狀病毒新病毒株的擴散。此番發言使股市承壓，但對金價帶來提振。

此外，現貨銀漲4.5%，報每盎司26.93美元，盤中一度觸及27.02美元，創下9月18日以來新高；鉑金期貨目前漲1.05%，為1,054.1美元；鈀金期貨漲0.25%，報2,378美元。

(時報資訊)