中華醫事科技大學「來自淺山的邀請」USR師生團隊深耕地方、善盡大學社會責任，為地方開發適合銀髮族食用的即食調理包、社區行動健檢遠距監測雲端運算、為特產建置網美牆、植栽藝術等成果，創生社區產業。

曾信超校長表示，中華醫大致力推動USR計畫，透過計畫團隊師生專業實力，走進社區看見溪北淺山面臨困境，利用物人善三循環概念，藉由農廢再利用、開發銀髮第二專長、健康照護等作為實踐工具媒合企業投入，達到社區創生活化，並將地方創生經驗轉耕到國際交流，擴散影響力，善盡大學社會責任，成果有目共睹，期盼這次成果展讓外界看見師生努力和地方創生契機。

中華醫大「來自淺山的邀請」USR成果展暨頒獎典禮今天在學校國際會議廳舉行。（曹婷婷攝）

孫逸民副校長表示，這次成果是企業社會責任（CSR）、大學社會責任USR和在地人（地方團體）共同努力的結果，結合三方力量轉動淺山地區的人物善，落實資源永續發展。

成果展分為國內和國際兩區塊，國內區強調人體五感空間體驗，透過多重感官互動模式展示計畫成果，包括關懷偏鄉銀髮族推動製作營養飲食即食調理包「銀養好食光」、透過遠距監測與雲端運算的社區行動健檢、運用淺山特色農產蔬果如東山椪柑、芭樂、紅龍果、百香果、龍眼、關廟鳳梨、玉井芒果等建置水果味的網美牆，以及結合多肉植物、種子植物及花草拼貼，將農廢轉化為植栽藝術。

國際區則結合文字、相片及多媒體影像等，展示USR團隊集結南部7所大學國際生，運用視訊技術以文化交流、職務再造、地方創生、醫療照護為主題，深入淺山村落與淺山區返鄉青年進行跨國交流，擴散國際影響力。

中華醫大「來自淺山的邀請」USR成果展暨頒獎典禮今天在學校國際會議廳舉行，由曾信超帶領USR計畫師生團隊、計畫夥伴台糖尖山埤江南渡假村副總經理古清南、麒宏食品工業有限公司董事長陳水冰、生達化學製藥達康樂活中心柳營店經理張燿璽、百兆鍶國際有限公司執行長陳秋璋等企業，以及地方團體番社蔬果聯盟經理林紹俸、果農之家負責人江仲緯、六甲區林鳳社區發展協會理事長蔡明賢、寶仁護理之家、歸仁區大廟里關懷據點等代表見證。

(中時 )