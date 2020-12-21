今（21）日是一年一度的冬至，也就是全年當中黑夜最長的一天，在今日除了要吃湯圓以外，也是非常適合轉運的好日子。近日專門寫星座、生肖運勢的搜狐號「星座小知識」點名了3個生肖，在冬至後將迎來財運高峰，口袋賺滿滿！

1.羊

屬羊的人頭腦聰明、性格開朗，擅長交朋友的他們人脈相當廣泛，也因此給予事業上許多幫助。冬至之後，屬羊的人除了事業穩定以外，財運更是衝上高峰，手頭上的資金也相當充足，想不富貴都難！

2.雞

屬雞的人領悟能力強，待人處事圓滑伶俐。冬至之後，屬雞的人運勢將會開始攀升，財路也跟著大開，一定要好好把握好運！另外，因為受到好運影響，在早期事業上累積的人脈開始發揮作用，所有事情都會往順利的方向發展。

3.豬

在冬至之後，屬豬的人可以說是財從天降、萬事如意，不僅工作上的事務進行得非常順利，就連感情方面和另一半也是相處得十分甜蜜，而且難以抵擋的好運，讓屬豬的人財運也跟著一路上升，讓他們荷包賺滿滿！

(中時新聞網)