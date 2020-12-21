「單人宅」發燒！全台共有131.7萬戶單人宅，11年來增加了75.9%，這些「一宅一人」的單人宅多集中在小資置產熱門的首購地段。房仲業者分析，人口結構改變、低利租不如買、節稅需求家人分別設籍、企業擴大投資強化年輕就業在工作地置產比例等因素，帶動單人宅數大增。

根據內政部不動產資訊平台統計，2009年全台單人宅不過才74.8萬戶，今年第三季已達131.7萬戶，11年來增加近57萬戶單人宅。其中，全台最多單人宅的里，前五名分別為新北市林口區南勢里、高雄市鼓山區龍水里、左營區褔山里、淡水區崁頂里及林口區湖南里。

台灣房屋集團趨勢中心經理江怡慧表示，全台的單人宅多集中在首購置產熱門地段，如淡海及林口新市鎮、龜山A7、八德擴大、台中嶺東及廍子、台南大橋、高雄仁武等地，曾被視為北台灣房市地雷區餘屋重鎮，如今也從空城鹹魚翻身，成為單身族置產的最大熱門區段。

除了多數為平價的首購族區段外，也有不少高房價區段，如豪宅和名人匯集的內湖四期寶湖里，以及高價住宅遍布的台中七期惠來里、台南安平五期、高雄美術館、青埔高鐵特區等，這些豪宅聚落的買家，大多為身家豐厚的高資產族，常基於稅務及資產配置考量，將持有房產化整為零分散登記，高房價區段也有不少住宅一戶僅登記一人設籍。

江怡慧指出，有土斯有財觀念，讓不動產可自住兼投資，促使單身購屋意願提高；考量不動產節稅所需，家人分別置產設籍；加上企業擴大投資帶動區域的就業機會，並強化年輕就業族群，單身族群在工作地周遭置產的比例提高。

(工商 )