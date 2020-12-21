國家運動訓練中心今日辦理新建宿舍啟用典禮，提供教練選手們備戰2021年東京奧運期間，在優質的住宿及用餐環境下能無後顧之憂地傾心全力於訓練，同時期許國家培訓隊選手能在明年的競技場上超越顛峰、摘金奪冠。

近年來，國訓中心在政府預算挹注下，積極進行各項軟硬體建設，隨著104年球類館及技擊館完工使用，緊接新建宿舍在106年啟動興建，108年3月新建宿舍上樑，並在今年6月提早讓所有教練選手完成第一階段入住，歷時2年10個月終於以全新風貌呈現世人眼前。

國訓中心就像是國家培訓隊教練、選手的第二個家，今日啟用典禮的主角「宿舍大樓」，分別取名為「誠曦樓」及「向陽樓」，另有「餐廳」等共3棟建築。宿舍的名字相當特別，來自培訓隊教練選手們的發想投稿及踴躍票選所得出。

「誠曦樓」，以「誠」為字頭，期許入住者以誠摯之心待人，並且以恆毅的意志面對各種挑戰；「誠曦」取自諧音「晨曦」，喻意清晨的陽光映入宿舍，是選手教練們的日常，更是逐夢的開始。誠曦樓為地下2層，地上8層鋼筋混凝土結構，房間數為254間，可容納508人入住。

「向陽樓」，源自於「向陽花木易為春」，面向陽光的花草樹木，較容易得到春光滋潤而欣欣向榮，希望優質的環境能幫助選手們成長，也期待有個快速實現理想的媒介，在國訓中心互相學習彼此成功的經驗，便能減少摸索就像是邁向成功的捷徑。向陽樓房間數為148間，可容納148人入住。

餐廳1樓採全開放式座位可容納約230人用餐，2樓開放式座位可容納約200人用餐，另有3間獨立包廂可供約70人用餐使用，3樓為休閒空間，設有KTV包廂及休閒遊戲區（如：投籃機、撞球桌、手足球機、跳舞機、遊戲機等)，相信新穎舒適的居住空間及用餐環境，讓選手們在緊鑼密鼓的訓練後，能獲得充份的休息及放鬆。

啟用典禮現場相關熱鬧，安排祥獅獻瑞，祈祝所有入住的教練選手一切順利平安，奪取佳績。國訓中心林董事長勝蛟（教育部常務次長）致詞時特別提到，政府重視體育運動的發展，除了體育預算倍增外，更注意運動選手的訓練及住宿環境，蔡總統去年6月到國訓中心視察時，特別提示「選手的需求，就是總統的要求」，國訓中心全體同仁皆銘記在心，除了給予優良的備戰環境外，更需讓培訓隊食的放心，國訓中心對於食的方面，秉持最嚴謹的態度，要求所有食材皆符合行政院「食安五環」三章一Q的標準，並以「日日查、週週驗、月月檢」為原則配合各項政策，也主動積極為選手安排飲食教育宣導等，就是要給選手最無後顧之憂的訓練及生活環境及最即時及全面的服務與支援。

(中時 )