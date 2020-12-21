面試時若犯了主管的禁忌可能GG，不過一名網友近日在網路上分享自己的面試經驗指出，與雇主談得非常愉快，沒想到最後卻慘遭淘汰，讓她十分不解又失望，有過來人一看直接點出背後殘酷真相，引起熱議。

這名網友在PPT以「職缺被別人取代」為題發文表示，日前在人力銀行求職，面試時跟雇主談得很愉快，對方還說要電話通知她上班時間，不料最後卻不了了之，讓她十分好奇這中間到底出了什麼差錯？並詢問大家，這種情況很常發生嗎？

PO文一出，立刻引起眾多網友討論，有過來人揭露背後殘酷真相指出，「沒正式offer都是假的」，有時被嗆得很慘反而錄取，或是覺得表現有待加強的卻意外上了，這些都很平常，很有可能只是因為「下一位更便宜」或「一通上層的關切電話，勝過你的一切」。

還有網友表示，相談甚歡是主管慣用的障眼法，因為他們面試時發現不想用你、又怕直接拒絕會讓場面尷尬，因此只好硬聊些有的沒的，讓面試者誤以為相談甚歡，且成功機率很高，最後卻被刷掉，這種主管掩飾自己尷尬的手法，應該很多老鳥都知道。

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(中時新聞網)