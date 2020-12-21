邰正宵日前為「CKFF國度影展頒獎暨疫口同聲音樂大賽」頒獎典禮擔任評審長。（CKFF提供）

邰正宵日前應邀為「CKFF國度影展頒獎暨疫口同聲音樂大賽」頒獎典禮擔任評審長，為鼓勵大家用音樂創作走出疫情陰霾，由60組創作初賽到複賽的10強再選出前3名，邰正宵有感而發表示：「看到眾多的創作，讓我重溫初心，再度燃燒樂團魂！」近來因為疫情，海外商演全停擺、被迫停止當空中飛人，邰正宵利用空檔重拾吉他創作，邀約愛樂好手合組「仰望樂團」，也是他睽違多年再度組團，直呼「重溫舊夢真是太讚了」！

提到組團新出發，自1988年組樂團參加首屆熱門音樂大賽﹙烈火青春﹚，以第三名脫穎而出的邰正宵坦言，當初是熱血進入歌壇，而今很開心再度找回組團衝勁，拾起吉他、重燃心中的樂團魂令邰正宵振奮，特別感謝好友廣告導演蘇家弘加入，讓樂團成形，期許之後每2個月推出一首新單曲。

聊到最新創作〈仰望〉，邰正宵表示這首歌的靈感，來自疫情這段時間的有感而發之作，「我想在此時更需要一個激勵人心的歌，節奏強烈，讓大家走出陰暗，看見陽光，看到希望，振奮心靈，正面看待現實，用樂觀的心迎戰，用音樂證明沒有人是孤單的」。防疫期間他每天規律地持續運動，運動佔去大半時間，也在家當煮夫，幫老婆做健康料理，此外，逛書店也令他創作靈感噴發，讓睽違4年的專輯終於有譜，「近一年來很充實，幾乎每個月一首，創作曲多達10首，看來不會再讓粉絲久等了」！

(中時 )