前女F4成員劉樂妍，近年將事業及生活重心移往大陸，並高調公開國族認同，與資深藝人黃安如出一轍，被封為「女版黃安」，而她也因此在對岸圈了不少死忠粉絲，最近她透露身在大陸難得能跟幾名台灣人聚餐，沒想到一行人才剛開始聊天，她就大喊「我實在忍不住」。

總讚揚大陸處處好的女星劉樂妍，日前才吐露在對岸生活並非順風順水，先是想直播賣貨，卻遭朋友詐騙，苦心經營的帳號被騙走，之後又在進劇組前一天，敗給潛規則，被「帶資進組」的演員取代，讓她心情盪到谷底。

所幸生活中還有些小確幸，前天(12/19)她po文，回想起某次跟「藍天行動聯盟主席」武之璋見面，暱稱對方是「爺爺」，跟著他去聚餐，同行的還有4、5名老先生，都是台灣人，而第一次見面的眾人，開始了一場特別的自我介紹。

劉樂妍說，大家等著吃飯的同時，開始了自我介紹，特別的是，他們在談彼此的祖籍，問問彼此祖上從哪兒來？其中有個老先生說自己是河北人，「我們吃飯聊天，聊到一半才知道，那位大爺他一直說他自己是河北的，他是『河北武清』人」，但劉樂妍聽到這，直呼「實在忍不住」。

原來是老先生的記憶沒隨時代更新，劉樂妍因此插了話更正：「您已經是『天津人』了呀！」，因為當年的武清，老早已成了天津市的市轄區了，而她貼出的配圖，是一名從對岸到台灣待了70多年的老奶奶，也因當年居住地重劃，而發生了一些趣事。

(中時新聞網)